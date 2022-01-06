МИД РФ помог вернуться из Алма-Аты российским школьникам

Сотрудники Министерства иностранных дел России помогли вернуться на родину детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате. Об этом сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД РФ в Twitter.

«Дипломаты Посольства в Киргизии оказали содействие группе (22 чел.) на границе и доставили на автобусах в аэропорт Бишкека.

Дети уже вылетели в Екатеринбург», — рассказали в ведомстве.

Ситуация в Казахстане остается напряженной. В Алма-Ате продолжается стрельба и беспорядки, по данным очевидцев, есть погибшие. Также в городе прервалась трансляция телеканалов, нет интернета, а мобильная связь работает нестабильно.

В МВД Казахстана заявили, что тех, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение. В регионах усилено патрулирование, выставлены блок-посты, а также ведется задержание нарушителей правопорядка.

По данным Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в ходе протестов и беспорядков в Алма-Ате были убиты десятки протестующих, еще около тысячи человек получили ранения. Представитель международной организации напомнила властям Казахстана, что сила против протестующих должна применяться с соблюдением строгих требований соразмерности.