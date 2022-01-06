Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Василевский о титульном бое Петра Яна: Стерлингу будет очень больно 19:58
Не успевшие вылететь из Алма-Аты россияне рассказали, как пережили атаку... 19:57
Черчесов назвал слова, которые он запретил говорить игрокам «Ференцвароша» 19:52
Отец Джоковича сравнил сына с Иисусом 19:41
ОДКБ: сроки нахождения миротворцев в Казахстане определит президент Токаев 19:41
Стрельба слышна в центре казахстанского Тараза 19:38
Рэпер Face уехал из России 19:35
Брат Джоковича: с Новаком обращаются как с преступником 19:28
Боец Аскаров о ситуации в Казахстане: да убережет Всевышний наших братьев и... 19:19
В МВД Казахстана заявили, что тех, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение 19:18

МИД РФ помог вернуться из Алма-Аты российским школьникам

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Orda.kz/ТАСС

Сотрудники Министерства иностранных дел России помогли вернуться на родину детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате. Об этом сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД РФ в Twitter.

«Дипломаты Посольства в Киргизии оказали содействие группе (22 чел.) на границе и доставили на автобусах в аэропорт Бишкека.
Дети уже вылетели в Екатеринбург», — рассказали в ведомстве.

Ситуация в Казахстане остается напряженной. В Алма-Ате продолжается стрельба и беспорядки, по данным очевидцев, есть погибшие. Также в городе прервалась трансляция телеканалов, нет интернета, а мобильная связь работает нестабильно.

В МВД Казахстана заявили, что тех, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение. В регионах усилено патрулирование, выставлены блок-посты, а также ведется задержание нарушителей правопорядка.

По данным Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в ходе протестов и беспорядков в Алма-Ате были убиты десятки протестующих, еще около тысячи человек получили ранения. Представитель международной организации напомнила властям Казахстана, что сила против протестующих должна применяться с соблюдением строгих требований соразмерности.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть