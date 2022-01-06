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В России выявили еще 15 316 заразившихся коронавирусом за сутки

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AP

За минувшие 24 часа в России было выявлено 15 316 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, 10,6% из них не имели клинических проявлений болезни, сообщает оперштаб Москвы в Telegram.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (2357), Санкт-Петербурге (1286) и Московской области (742). Меньше всего случаев зафиксировали в Магаданской области и Камчатском крае (11), а также в Тыве (10) и Ненецком автономном округе (3).

За сутки полностью выздоровели 22 949 человек, зафиксировано 802 летальных исхода.

За время пандемии число заболевших COVID-19 в стране достигло 10 601 300, зафиксировано 313 817 летальных исходов, выздоровели 9 623 677 человек.

Днем ранее в РФ выявили 15 772 заболевших COVID-19 за сутки.

Ранее доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова Михаил Розанов заявил, что в будущем будут массово выявлять новые штаммы коронавируса. Как отметил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский, в январе в России вполне вероятен рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма «омикрон».

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