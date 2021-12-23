Сбер первым реализовал сделку по факторингу через API на цифровой платформе «Лайтхаус»

СберФакторинг, входящий в экосистему Сбера, профинансировал одного из ключевых поставщиков предприятий ГК Трансмашхолдинг через новую цифровую платформу ТМХ «Лайтхаус».

«Важный тренд, который мы сейчас наблюдаем по крупнейшим клиентам, — это активное внедрение технологических решений для цифровизации бизнеса. Благодаря платформе «Лайтхаус» мы заключили первую сделку с крупнейшим поставщиком запчастей и комплектующих изделий для предприятий ГК Трансмашхолдинг, которая была полностью реализована онлайн. Мы живем в то время, когда единая цифровая платформа становится неотъемлемым элементом качественных партнерских отношений. Такое сотрудничество обеспечивает прозрачность операций и является эффективным способом управления и финансирования поставок. Реализованная сделка по факторингу через «Лайтхаус» стала первой для экосистемы Сбер, но не ограничивает прорабатываемые уже сейчас варианты подключения к платформе других продуктов и сервисов банка», — отметила вице-президент Сбербанка, директор департамента ключевых клиентов Ольга Харламова.

Сделку заключили поставщик комплектующих изделий для производства подвижного состава и входящее в ГК Трансмашхолдинг предприятие в полностью электронном формате.

«Цифровая трансформация крупного бизнеса уже давно не ограничивается только технологическим оснащением предприятий. Так, одним из важных аспектов является работа над оцифровкой финансовых операций. Мы рады отметить, что платформа «Лайтхаус» создает доверенную среду открывающую возможность работать с банками на новых конкурентных условиях, что особенно важно для наших ключевых партнеров, таких как ТМХ - глобального производителя современных транспортных решений», — сказал генеральный директор ООО «Лайтхаус» Денис Иорданиди.

СберФакторинг является единственным фактором, который реализовал интеграцию с «Лайтхаус» через АPI с возможностью финансирования в автоматическом режиме. Он обеспечивает безопасную бесшовную передачу данных по поставкам.

«Наше интеграционное решение через API с платформой Лайтхаус отвечает общему курсу компании на технологичность, скорость финансирования и, конечно, комфорт клиента. Сервис позволяет поставщику автоматизировать большинство операций, избегать ошибок при формировании реестра поставок и переносе данных, а также обеспечивает доступ к быстрому финансированию в момент возникновения потребности», — сказал генеральный директор СберФакторинг Игорь Лысенко.