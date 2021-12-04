Дерипаска придумал способ снижения инфляционного давления в России

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что без новых центров экономического роста в регионах Сибири и Дальнего Востока Россия может пропустить важный исторический момент. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, азиатские рынки сейчас растут очень быстро, а спрос на российские товары в Китае, Корее и Японии увеличивается.

Он добавил, что территории Сибири и Дальнего Востока обладают огромным потенциалом, но чтобы его реализовать, нужны инфраструктура и инвестиции. Расширение инвестиций в регион в свою очередь приведет к снижению инфляционного давления в стране и росту предложения.

«Более того, рост производственного потенциала в переработке сырья обеспечит тот самый необходимый структурный сдвиг в экономике, который нужен для снижения уровня инфляции в целом», — отметил Дерипаска.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Сергей Шойгу будет реализовывать идею строительства новых сибирских городов. Об этом представитель Кремля сообщил во время ежедневного брифинга с журналистами.

По словам Пескова, данную идею ранее озвучил Шойгу и сам Владимир Путин обсуждал проект с ним.

До этого министр обороны Шойгу предложил построить в Сибири три-пять городов с населением от 300 тыс. человек до 1 млн и сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности. Например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. К 2030 году при приемлемых вложениях можно было бы создать сотни тысяч рабочих мест и современную промышленность, утверждал министр.