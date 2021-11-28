На Украине заявили, что Россия и Китай могут освободить Европу от «оккупации» США

Лидер оппозиционной украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил в эфире телеканала НАШ, что оккупированную с 1945 года Европу могут освободить только Москва и Пекин.

«Невозможно сейчас говорить о развитой и самостоятельной Европе, потому что она с 1945 года находится под оккупацией США и выйти из-под этой оккупации без России или Китая не сможет. Они тоже устали, у них растут крайние правые настроения, они устают от того, что им вечно устраивают миграционные кризисы, они хотят жить своими интересами, а не той повесткой, которую им навязывают из-за океана и это наша общая проблема», — сказал он.

Мураев посоветовал властям Украины разобраться в том, что происходит на континенте, кто втягивает Киев в войну, и чем это обернется для страны.

Ранее журналисты Bloomberg предположили, что Москва наращивает военную группировку вблизи украинской границы для демонстрации силы западным странам.