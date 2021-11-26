Банк России предложил кредитные каникулы сделать бессрочными

Глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка России (ЦБ) Михаил Мамут предложил оставить возможность брать кредитные каникулы для россиян на постоянной основе. Об этом он сообщил на конференции Ассоциаций банков России, пишут «Известия».

По мнению Мамута, это станет очень полезным инструментов для упрочнения этой сферы. Заемщик сможет сделать передышку и не чувствовать прессинга со стороны кредитных организаций в момент, когда не может в срок выплатить долг.

Мамут отметил, что аналогичных правом уже располагают держатели ипотечных долгов, попавшие в трудную жизненную обстановку.

Ранее сообщалось, что в России банки могут получить доступ к истории паспортов граждан. Финансовые организации испытывают трудности при идентификации клиентов, поскольку в РФ отменили обязательный штамп в паспорте о ранее выданных удостоверениях личности. Об этом сказано в письмах Национального совета финансового рынка (НСФР) в правительство, МВД и ЦБ, которые имеются у издания. К примеру, невозможно однозначно связать предыдущий паспорт со старым в базах данных бюро кредитных историй (БКИ).