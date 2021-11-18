Посол России в США оценил перспективы встречи Путина и Байдена

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о том, что у России и США есть понимание о следующих контактах президентов Владимира Путина и Джо Байдена, передает ТАСС.

«На настоящий момент у обеих сторон есть понимание о проведении следующего контакта в обозримой перспективе. В то же время о какой-либо конкретике пока говорить преждевременно», — отметил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что «пока нет четких прикидок» по срокам проведения встречи двух президентов, но пообещал проинформировать о достижении соответствующих договоренностей.

Кроме того, накануне состоялся телефонный разговор секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. По информации пресс-службы Совбеза России, переговоры прошли «в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне» между странами.