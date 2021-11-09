Кличко опроверг слухи про обещание сломать ногу Зеленскому за неудачную шутку

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг слухи о том, что намеревался сломать ногу президенту Владимиру Зеленскому после неудачной шутки о нем в «Квартале 95». Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Боксеры на самом деле ломают нос. Не слушайте никакие сплетни, я никому не обещал сломать ноги, я таким не занимаюсь. Максимум, что у меня получалось в карьере, совершенно случайно ломать носы», — сказал Кличко.

Ранее в партии мэра Киева Виталия Кличко «Удар» заявили, что офис президента Украины считает его главным конкурентом Зеленского. Сам Кличко заявлял, что у него нет личного конфликта с Зеленским, однако офис главы государства полностью абстрагировался от общения с ним. В свою очередь Зеленский заявлял, что не считает Кличко своим конкурентом.

Первая встреча Зеленского и Кличко за год произошла 20 октября.