РБК: власти обсуждают возможность введения QR-кодов на транспорте

Российские власти задумались о возможности введения QR-кодов для пассажиров самолетов и поездов, сообщает РБК со ссылкой на источник в одном из профильных ведомств.

По словам собеседника издания, сейчас профильные министерства и транспортные компании изучают техническую возможность запуска системы QR-кодов на транспорте. Подобное решение может быть принято в случае, если ситуация с распространением коронавируса в России ухудшится, отметил источник РБК.

«Собираются предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации. Сбор мнений собираются закончить к 15 ноября, после чего могут принять решение», — сообщил один из источников издания в транспортной отрасли.

Отмечается, что вводить QR-коды могут начать с авиационного транспорта уже после январских праздников 2022 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент в Кремле не поднимают вопрос о введении QR-кодов на общественном транспорте. По его словам, тему с внедрением QR-кодов на транспорте, включая железную дорогу и авиацию, должны прорабатывать в оперативном штабе.