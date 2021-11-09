Оргкомитет Ежегодной Премии Digital Leaders-2021 сообщил о продолжении приема заявок на участие

Оргкомитет Ежегодной Премии Digital Leaders-2021 за лучшие достижения в сфере цифровизации продуктов, сервисов и проектов продолжает принимать заявки на участие.

«Премия Digital Leaders стремительно набирает обороты, привлекая к участию все большее количество российских и международных компаний. В этом году мы выходим на новый уровень – итоговое событие Премии впервые пройдет в Дубае, где будут представлены главные проекты цифровой трансформации. Приглашаем компании принять участие в конкурсе, получить экспертную оценку, а также уникальную возможность представить свою экспертизу международному бизнес-сообществу», — рассказала о глобальных изменениях проекта директор Премии Елена Хомутова.

Участникам будут вручать награды в следующих номинациях: «Решение года», «Продукт года», «Сервис года», «Мобильное приложение», «Интернет-портал», «Удаленный сервис».

Среди Лауреатов Премии прошлого года: АО «Расчетные Решения», Dell Technologies, ПАО «Аэрофлот», ПАО «Ростелеком», Страховой Дом ВСК, X5 Retail Group, ГБУ «Агентство инноваций Москвы», Tele2, BIOCAD, АО «СУЭК», Альфа-Банк, Сбер Банк.

Премия проходит при поддержке НИУ ВШЭ, Ассоциации развития кластеров и технопарков России, МФТИ, АО «РВК», ФРИИ, РАЭК, государственной корпорации «Ростехнологии».

Прием заявок на участие принимается до конца ноября 2021 года.

Итоговое мероприятие пройдет 5-8 декабря в Дубае.

Подробную информацию можно найти на сайте.