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Академии «Маяк» присвоят имя Андрея Дмитриевича Сахарова

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Пресс-служба Академии «Маяк»

10 ноября пройдет церемония присвоения Академии «Маяк» имени выдающегося ученого и общественного деятеля А.Д.Сахарова.

В 2021 году здание Академии «Маяк» было частично отреставрировано Госкорпорацией «Росатом». Также в здании создадут образовательный центр для проведения лекций, мастер-классов, выставок и других мероприятий.

В торжественной церемонии примут участие генеральный директор Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачев, президент Российской Академии Наук А.М.Сергеев и внучка А.Д.Сахарова М.М. Сахарова-Либерман.

После церемонии пройдет Международный форум-диалог «Наука за мир и развитие», на котором отечественные и иностранные спикеры обсудят актуальность научных знаний и открытий в современном мире.

В обсуждении примут участие лауреат Нобелевской премии мира 2007 г. и эксперт по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг, профессор математики Оксфордского Университета Маркус дю Сотой, международный эксперт в борьбе с инфекционными заболеваниями Равина Куллар, королевский астроном, профессор Кембриджского университета Сэр Мартин Рис и многие другие. Модератором мероприятия выступит журналист, телеведущая и продюсер – Софико Шеварднадзе.

Мероприятие пройдет в два блока: в первой части эксперты обсудят пользу и риски научных открытий для общества, а также – тему границ ответственности ученых за свои изобретения; второй блок будет посвящен формуле успеха в науке и вопросу принадлежности научных открытий.

«Зачастую научные открытия связаны с более широким контекстом – например, в военной или корпоративной сфере, где этические границы могут быть размыты или же вовсе не приниматься во внимание. В этом случае ученым становится сложно на практике контролировать то, как используются плоды их труда, или решать, как и где они будут применяться», – отмечает физик-теоретик Марсело Глейзер.

Форум начнется в 16:16 по московскому времени в центральной студии Академии «Маяк» в Нижнем Новгороде. Онлайн трансляция будет доступна на сайте.

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