Авиакомпания «Аэрофлот» не поддержала QR-коды для покупки билетов

Российская авиакомпания «Аэрофлот» выступила против использования QR-кода при покупке авиабилета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора авиакомпании Михаила Полубояринова.

«На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений», — уточнил он в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

Также гендиректор обратил внимание, что если QR-коды начнут проверять во время посадки, то это будет «нормальной» практикой.

«Мы с соответствующим программным обеспечением <…> сумеем проверить наличие QR-кода, срока прививки», — добавил Полубояринов.

При этом Полубояринов пояснил, что не представляется возможным, как обеспечить технически продажу билетов с проверкой QR-кодов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге будут выдавать QR-коды тем, кто переболел COVID-19.

Также в России начали выдавать новый сертификат о вакцинации или перенесенном COVID-19.