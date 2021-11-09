Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Россияне описали типичного полицейского 03:31
Игрок «Зенита» и сборной Хорватии: Россия почувствуете себя в гостях... 03:29
ВОЗ: смертность от коронавируса в Европе выросла за неделю на 10% 03:19
В Польше задержали автобус с немецкими активистами, которые хотели помочь... 03:14
Германия назвала действия Лукашенко бесчеловечными и пригрозила санкциями 03:06
В России придумали, как улучшить питание детей в школах 03:03
Экс-глава ВФЛА Шляхтин ответил на обвинения отстраненного атлета Лысенко 02:56
Гинзбург призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса 02:51
Агент футболиста «Спартака» Жиго отреагировал на информацию об интересе... 02:49
Госдеп призвал Грузию оказать Саакашвили «достойную» помощь 02:45

Авиакомпания «Аэрофлот» не поддержала QR-коды для покупки билетов

close
100%
РИА «Новости»

Российская авиакомпания «Аэрофлот» выступила против использования QR-кода при покупке авиабилета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора авиакомпании Михаила Полубояринова.

«На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений», — уточнил он в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

Также гендиректор обратил внимание, что если QR-коды начнут проверять во время посадки, то это будет «нормальной» практикой.

«Мы с соответствующим программным обеспечением <…> сумеем проверить наличие QR-кода, срока прививки», — добавил Полубояринов.

При этом Полубояринов пояснил, что не представляется возможным, как обеспечить технически продажу билетов с проверкой QR-кодов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге будут выдавать QR-коды тем, кто переболел COVID-19.

Также в России начали выдавать новый сертификат о вакцинации или перенесенном COVID-19.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть