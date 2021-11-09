В Красногорске застрелили бизнесмена

В Красногорске застрелили 61-летнего бизнесмена Гаика Арутюняна. Об этом сообщает «112».

Отмечается, что подозреваемый в убийстве проник в частный дом предпринимателя и выстрелил в него из обреза ружья ИЖ-27. Известно, что в это время в доме находились родственники Арутюняна, они отвезли пострадавшего в больницу, однако медикам не удалось его спасти.

Правоохранители выяснили, что ружье зарегистрировано на жителя Владимирской области. Предполагается, что убийцы скрылись на Газели желтого цвета, которая может принадлежать логистической компании из Московской области. Личность и мотивы преступления устанавливаются.

Ранее сообщалось, что СК закрыл уголовное дело против бизнесмена Анатолия Быкова.

В сентябре 2020 года ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух лиц 26-летней давности. Согласно версии следствия, Быков был причастен к убийствам Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Преступления были совершены летом 1994 года.