В Сингапуре власти перестанут оплачивать лечение COVID-19 невакцинированным

Власти Сингапура с 8 декабря перестанут оплачивать лечение больных с коронавирусом, которые не прошли вакцинацию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

В министерстве объяснили такое решение тем, что невакцинированнные граждане занимают большинство коек в коронавирусных госпиталях и вносят непропорционально большую нагрузку на ресурсы здравоохранения страны. В связи с этим, медучреждения будут брать плату с таких пациентов.

Сообщается, что дети до 12 лет и граждане с противопоказаниями к вакцинации продолжат получать медицинскую помощь бесплатно.

По данным властей, в Сингапуре 85% граждан вакцинированы против коронавируса.

Ранее стало известно, что греческие антиваксеры платили медикам по €400 за укол физраствором, чтобы получить сертификат о вакцинации от Covid-19. Врачи брали деньги, но ставили таким пациентам препарат Pfizer.

Сообщается, что более 100 тыс. человек в Греции получили поддельный сертификат о вакцинации после введения физраствора. Некоторые врачи не стали отказываться от денег, но использовали настоящую вакцину, чтобы избежать неприятностей на работе.