В Госдуме предложили протестировать россиян на антитела к коронавирусу

Для того чтобы узнать реальный популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции по регионам Российской Федерации, стоит провести специальное исследование. Такое предложение высказал в беседе с радио Sputnik депутат Государственной думы, врач-иммунолог Сергей Леонов.

Парламентарий указал, что сейчас иммунитет россиян по отдельным регионам определить сложно. Он напомнил, что даже стали известны случаи, когда граждане обзавелись сертификатами о вакцинации, не прививаясь. С другой стороны, считает Леонов, переболевшие COVID-19 без обращения к врачу не попали в статистику.

По его мнению, ситуацию прояснить можно с помощью тестирования на наличие антител к коронавирусу.

Ранее академик РАН, директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал достаточный для защиты от COVID-19 уровень антител.