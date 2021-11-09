Правнук Сталина стал бездомным из-за конфликта в семье

Прямой правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Селим Бенсаад фактически стал бездомным. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на его пресс-атташе Вадима Горжанкина.

Он рассказал, что мужчине приходится ночевать в собственном автомобиле после того, как его отец, алжирец Хосин Бенсаад, сменил замки в московской квартире, в которой прописан Селим. Как заявил Горжанкин, происходящее является покушением на жизнь правнука Сталина. По его словам, конфликт в семье обострился из-за выхода книги, к написанию которой имеет отношение Бенсаад-младший.

«Ситуация очень обострилась после недавнего выхода книги, которая была подготовлена непосредственно Ланой (писатель Лана Паршина — «Газета.Ru») в соавторстве с Селимом», — сказал Горжанкин.

Он также указал, что конфликт в семье связан с правами собственности на квартиру Бенсаадов.

Хосин Бенсаад был женат на внучке советского генерального секретаря Галине Джугашвили.

Ранее правнук Сталина Яков Джугашвили назвал «моральными уродами» и «дегенератами» жителей России, которые сочли репрессии нормальным явлением.