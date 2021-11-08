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Стало известно о заметном снижении стоимости зимних авиабилетов

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Depositphotos

В этом году билеты на одного человека в одну сторону с вылетом в декабре-начале января обходятся на 14% дешевле, чем в прошлом, и на 32% дешевле, чем в 2019 году. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе OneTwoTrip по итогам анализа ранних бронирований.

Средняя стоимость авиабилета по России на зиму 2021-2022 составляет 4500 рублей, в прошлом году этот показатель был равен 5200 рублей, а еще годом ранее ― 6700 рублей. Средняя стоимость билета на самолет за границу также ниже: 9700 рублей против 13 400 рублей в 2019 году.

Большинство авиазаказов (91,5%) с вылетом в период с декабря 2021-го по 9 января 2022 года были оформлены по России. В топ-10 городов вошли Москва (доля заказов 24,7%), Санкт-Петербург (13,1%), Сочи (8,9%). На четвертом месте — Минеральные Воды (4,1%), на пятом ― Краснодар с долей 3,8%. Также востребованы перелеты в Калининград (3,2%), Уфу (2,6%), Екатеринбург (2,3%), Махачкалу (2,2%) и Казань (2%).

В топ зарубежных направлений попали Стамбул (доля бронирований составила 18,1%), Ереван (14,2%) и Кишинев с долей 6,2%. Также в список вошли Анталия (3,9%), Будапешт (3,8%), Баку (3,1%), Дубай (3%), Душанбе (2,6%), Гюмри (2,5%) и Худжанд (2,1%).

В 2021 году среди популярных направлений, по сравнению с 2020 годом, заметнее всего снизилась средняя стоимость авиабилета в Сочи (на 24% ― до 4100 рублей), на 23% выгоднее можно отправиться в Махачкалу (3300 рублей). На 17% упала средняя стоимость перелета в Минеральные Воды (до 3800 рублей) и Уфу (до 3900 рублей).

Разница еще ярче относительно 2019 года. Заметнее всего ― на 40% ― также подешевели билеты в Сочи. В Санкт-Петербург же этой зимой (4300 рублей) слетать можно на 37% выгоднее, чем два года назад. Интересно, что у целого ряда направлений средняя стоимость авиабилета упала на 35%, в их числе — Москва (в 2021 году цена билета составляет 4200 рублей), Калининград (3900 рублей) и Уфа (3900 рублей).

Ранее опрос показал, в какие страны россияне хотели бы отправиться в путешествие предстоящей зимой.

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