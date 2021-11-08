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Почти 6 из 10 работодателей в России организовали вакцинацию персонала от COVID-19

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Большинство российских компаний (59%) уже организовали вакцинацию сотрудников от коронавируса, показал опрос сервиса SuperJob, поступивший в «Газету.Ru».

32% работодателей кампанию по вакцинации не запускали, еще 9% сообщили, что подобное решение еще не принято, или затруднились ответить.

У работодателей также поинтересовались, организовывали ли они вакцинацию сотрудников от гриппа. 41% ответили положительно, 48% отрицательно, еще 11% затруднились ответить на вопрос.

«В ноябре прошлого года вакцинацию от гриппа на рабочих местах организовывали чуть реже (37%), а прививка от COVID-19 еще проходила испытания и не была выпущена в гражданский оборот, поэтому речь шла лишь о готовности организовать вакцинацию: на тот момент ее проявила только каждая пятая компания (19%)», — сообщили в SuperJob.

Там подчеркнули, что те работодатели, которые этой осенью вакцинируют персонал от гриппа, чаще всего организуют и вакцинацию от COVID-19 (90%), а среди компаний, которые не занимаются вопросами вакцинации от гриппа, большинство (56%) пока не озаботились и прививками от коронавируса.

Опрос проводился с 1 по 7 ноября 2021 года среди 1000 работодателей из всех округов страны.

Ранее исследования сервиса HeadHunter показало, сколько российских компаний поддерживают обязательную вакцинацию.

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