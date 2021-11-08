Адвокат Сафронова Иван Павлов прокомментировал включение в реестр иноагентов

Адвоката Ивана Павлова, защищавшего в суде обвиненного в госизмене советника «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова, включили в список иноагентов. Об этом сообщается на сайте Минюста России.

Сам Павлов прокомментировал решение ведомства в разговоре с РБК. По его словам, подобный прессинг всегда был частью его работы.

«Моя работа всегда строилась на законе, гласности и иронии. Статусом «иноагента» они пытаются защититься именно от гласности и иронии, которых боятся, похоже, сильнее всего», — сказал он.

Павлов добавил, что намерен обжаловать действия Минюста в судебном порядке.

8 ноября Минюст также внес в реестр иноагентов движение «Российская ЛГБТ-сеть».

До этого ведомство внесло в список СМИ-иноагентов «Москоу Диджитал Медиа» и юрлицо Росбалта.

В конце 2020 года Государственная дума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в РФ на средства из-за рубежа. Согласно документу, статус иноагента могут получить физические лица, например, аккредитованные в России иностранные журналисты, а также незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.