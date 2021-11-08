Гинцбурга наградили орденом Александра Невского за заслуги в здравоохранении

Директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга наградили орденом Александра Невского. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Согласно документу, награда вручена «за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу».

Ранее Путин наградил телеведущего Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщается на официальном портале правовых актов.

Согласно заявлению, орден телеведущему вручили «за значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу».

До этого президент наградил «Орденом Мужества» младшего лейтенанта полиции Константина Калинина за обезвреживание студента, устроившего стрельбу в университете в Перми. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В заявлении отмечается, что за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, награждены «Орденом Мужества» Константин Михайлович Калинин и медалью за «Отличие в охране общественного порядка» старший лейтенант полиции Владимир Александрович Макаров.