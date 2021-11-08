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В Нальчике вандал разрисовал столетний метеорит — самый большой в России

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mash_gor/Telegram

В столице Кабардино-Балкарии вандал разрисовал экспозицию, в которую входил самый большой в России метеорит. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Сообщается, что местный краевед Виктор Котляров собирал коллекцию необычных камней в течение 25 лет. В 2017 году мужчина открыл в городе уличный музей и выставил артефакты на всеобщее обозрение. Уточняется, что метеорит Арикский обнаружили в 1914, а краевед искал 700-килограммовый камень для музея больше десяти лет. В коллекцию музея он попал буквально пару недель назад.

7 ноября неизвестный оставил на самых крупный артефактах надпись черной аэрозольной краской: «Камни не помогут, просите бога».

«Все время посягательства на этот музей. Варвары, вандалы — все хотят как-то отметиться.... на семь экспонатов нанес кресты, очень трудно смываются — уже пробовали... Это чем надо обладать, какие опилки в голове иметь, чтобы увидеть в камнях какие-то религиозные символы», — заявил Котляров.

Он пока не знает, получится ли восстановить экспонаты без ущерба — пористая структура экспонатов хорошо впитала краску.

Ранее сообщалось, что вандалы свалили памятник Чапаеву под Полтавой, а в Лохвицах разбили монумент, посвященный комсомольцам.

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