Кемеровчанин, потерявший семью в пожаре в «Зимней вишне», осудил поддержку пожарных-фигурантов дела

Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» жену, троих детей и сестру, назвал осужденных пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина «подонками». В беседе с «Газетой.Ru» мужчина заявил, что не понимает поддержку фигурантов дела со стороны профессионального сообщества.

«Сейчас развивается следующий момент: в обществе идет поддержка, мол, пожарных надо освободить. Но ведь они настоящие трусы и подонки, которые напялили маски героев. Творится полное безобразие. Как говорится, «остановите землю — я сойду». Когда твой товарищ и сослуживец ублюдок, то как-то неправильно за него заступаться. А здесь все вверх дном и другие пожарные встают на сторону осужденных», — сказал Востриков.

Мужчина также прокомментировал решение суда о взыскании с МЧС по 75 тыс. рублей в пользу близких родственников погибших.

«Что с них что-то взыскали я слышу впервые. Тут важен сам факт, что есть доказанная вина. И дело не в размере суммы, будь это 75 миллионов или 75 тысяч. Наверное, вам известны случаи, когда люди судятся ради одного рубля, поэтому, тот факт, что взыскание состоялось, положителен», — заключил Востриков.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Тогда погибли 60 человек, из которых 37 — дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной возгорания стала протекающая крыша, спровоцировавшая замыкание. В момент возгорания в здании не работала противопожарная сигнализация и были закрыты эвакуационные выходы.

В сентябре 2021 года суд признал двоих пожарных, руководивших тушением «Зимней вишни», виновными в халатности. В октябре их приговорили к пяти годам и шести годам лишения свободы.

Наряду с этим представители пожарного сообщества заявили, что не согласны с решением суда, и призвали граждан подписать петиции в поддержку осужденных. Документы набрали десятки тысяч подписей.