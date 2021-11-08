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Сын российского юмориста попал в ДТП

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«Деловой Петербург»

Сын российского писателя-сатирика, драматурга Семена Альтова, 48-летний Павел, попал в аварию под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сообщается, что утром 8 ноября на 162 км трассы «Скандинавия» в сторону Петербурга автомобиль «Porsche» врезался в мачту городского освещения, в результате чего машину порвало на части. По предварительным данным, водитель потерял управление.

По данным портала 78.ru, мужчина за рулем автомобиля остался жив, у него серьезно повреждена спина. Его госпитализировали, по некоторым данным, в Токсовскую больницу. Павлу сделали серьезную операцию, сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное.

Отец пострадавшего, Семен Альтов, подробностей аварии не знает, но утверждает, что в машине сын в момент ДТП находился один.

«Все, что нужно, в клинике сделали, состояние стабильное. Руки, ноги, голова работают», — рассказал Альтов.

Ранее сообщалось, что муж солистки группы «Винтаж» попал в реанимацию после ДТП.

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