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В Москве заранее знали, что вход талибов* в Кабул будет мирным

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В Москве заранее располагали информацией о том, что военные Афганистана не поддержат режим президента Ашрафа Гани и вход «Талибана» (организация запрещена в России) в Кабул будет мирным. Об этом заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам Жирнова, диппредставительства некоторых стран «сбежали» из Кабула, полагая, что президент Гани будет у власти еще долго — ведь его будет поддерживать собственная армия, а талибы пойдут на кровопролитный захват Кабула.

«У нас загодя была об этом противоположная информация, надежная информация. Мы знали, что его не поддержит армия, хотя бы потому что он не платит солдатам. Нам это говорили сами афганские военнослужащие», — заявил дипломат.

Посол также отметил, что у российской стороны также были источники в лагере талибов, которые заявили, что вход «Талибана» в Кабул будет мирным, не будет никаких угроз дипмиссиям, в том числе и российской.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку после того, как движение «Талибан» захватило власть в стране, после этого он улетел с семьей в ОАЭ.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных. 7 сентября талибы объявили состав нового временного правительства Афганистана.

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