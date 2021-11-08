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Суд взыскал с МЧС по 75 тыс. рублей в пользу родственников погибших в «Зимней вишне»

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Максим Киселев/РИА «Новости»

Суд в Кемерово взыскал с МЧС РФ по 75 тыс. рублей в пользу близких родственников погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», сообщает РИА «Новости».

«Взыскать <…> с министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 75 тыс. рублей», — говорится в сообщении суда.

Уточняется, что в общей сложности по первому делу о пожаре в «Зимней вишне» с осужденных и с их работодателей суд взыскал за каждого погибшего по 1 млн рублей в пользу каждого из близких родственников.

Ранее 29 октября суд назначил меру наказания восьмерым фигурантам по делу о пожаре в «Зимней вишне».

В сентябре стало известно, что суд признал виновными всех фигурантов дела о пожаре в ТРЦ.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела, фигурантами которого стали 15 человек, в том числе двое пожарных.

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