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Тимошенко заявила о геноциде украинского народа

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Юлия Тимошенко/Facebook

На Украине глава партии Верховной рады «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о геноциде украинского народа посредством недостаточного финансирования здравоохранения в стране. Такое мнение она выразила в эфире телеканала «Украина 24».

«Идет второй год пандемии, даже маленькие дети знают, что людей спасают кислородом, которого на Украине недостаточно. На Украине мудрые люди, которые понимают, что деньги в систему здравоохранения выделяются по остаточному принципу — это осознанное убийство людей», — отметила Тимошенко.

Она напомнила, что в городе Николаеве родственники активно требуют обеспечить родственников кислородом и штурмуют местные больницы, согласившись с ними. Политик подчеркнула, что в подобной ситуации она сама бы «взяла в руки автомат».

Ранее стало известно, что в украинском Тернополе от голода скончались мать и дочь. Их тела нашли спустя две-три недели.

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