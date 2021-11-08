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Большинство россиян верят в виновность депутата Рашкина, задержанного за убийство лося

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Телеграм-канал Андрей Вышинский

Большинство россиян (83%) не верят, что депутат Государственной думы от партии КПРФ Валерий Рашкин, которого ранее задержали по подозрению в незаконной охоте, не убивал лося в Саратовской области, а нашел тушу убитого животного и хотел отвести ее в полицию. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

При этом лишь 9% участников опроса верят этой версии, а 8% затруднились ответить.

Среди тех, кто слышал об истории с депутатом, 72% выразили мнение, что Рашкин на самом деле занимался незаконной охотой, а также мог находиться в состоянии алкогольного опьянения за рулем машины, в багажнике которой полицейские и нашли труп лося.

11% респондентов отметили, что Валерий Рашкин не виновен ни в чем из перечисленного и назвали эту историю с незаконного охотой провокацией, а 17% затруднились дать ответ.

29 октября стало известно, что Рашкина задержали с убитым лосем в Саратовской области, где запрещена охота. Депутат рассказал, что они с приятелем нашли тушу животного в лесу, решили забрать ее и разделить. При этом он подчеркнул, что осознавал незаконность своих действий, но, тем не менее, решил присвоить находку.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил провести расследование инцидента первому заместителю представителя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрию Синельщикову, который в интервью «Газете.Ru» выразил мнение, что Рашкина могли подставить.

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