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Вирусолог призвал заботиться о борьбе с пандемией, а не о сроках QR-кодов

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что россиянам стоит переживать не из-за возможных сокращений сроков действия QR-кодов, а о коллективной борьбе с COVID-19. Так в беседе с «Газетой.Ru» вирусолог прокомментировал панику из-за сбоев на портале Госуслуг.

«Всех заботит вопрос о сроках QR-кодов, а меня, как вирусолога, заботит то, что люди не прививаются. Нужно прививать как можно больше [граждан], ведь только так мы сможем повлиять на эпидемию. В последнее время вакцинация немного активизировалась, но все равно, если она будет тянуться так же слабо, как сейчас, то эпидемия затянется на годы и мы будем жить с горой трупов», — сказал Альтштейн.

Вирусолог отметил, что в будущем сроки для повторной вакцинации действительно могут измениться, но пока россиянам стоит делать прививку раз в полгода.

«Задача заключается в том, чтобы сделать жизнь вакцинированных людей более удобной, а жизнь невакцинированных — менее удобной. Это будет стимулировать граждан к прививке. Сейчас принято, что вводить вакцину надо примерно раз в полгода. В дальнейшем этот срок может перерасти в год, но сейчас говорить об этом трудно», — резюмировал Альтштейн.

Утром понедельника, 8 ноября россияне сообщили о массовом аннулировании QR-кодов о вакцинации из-за сокращения их сроков действия до полугода. Нововведения связали с началом действия приказа Минздрава о выдаче сертификатов нового образца. Из-за наплыва посетителей, которые начали проверять свои QR-коды, портал стал недоступен «по техническим причинам».

Позднее в оперштабе назвали «обнуление» QR-кодов сбоем программы и заявили, что официально никакого документа об изменении сроков их действия не было. Минцифры и Минздрав России подтвердили, что срок действия QR-кодов остается прежним.

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