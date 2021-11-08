Оперштаб прояснил ситуацию с «просроченными» QR-кодами

Федеральный оперативный штаб по коронавирусу назвал «обнуление» QR-кодов у ряда граждан сбоем программы. Об этом сообщает E1.RU.

В оперштабе заявили, что официально никакого документа об изменении сроков действия кодов не было. Вероятно, это сбой портала «Госуслуг».

Тем, кто столкнулся с данной проблемой советуют позвонить в службу поддержки портала или оставить жалобу онлайн.

Ранее в СМИ появилась информация, что на «Госуслугах» сократили срок действия QR-кода о вакцинации от коронавируса. По словам корреспондента URA.RU, его сертификат 8 ноября оказался просрочен, несмотря на то, что прививка была сделана в апреле.

С 8 ноября в России начали выдавать новый сертификат о вакцинации или перенесенном COVID-19. Теперь документ будет создаваться автоматически в электронном формате на русском и английском языках. Это должно произойти не позднее чем через три дня после вакцинации. Сертификаты старого образца должны быть переоформлены до 1 марта 2022 года. В бумажном варианте новый сертификат можно оформить в многофункциональном центре.

В сертификате нового образца будет указываться полное имя вакцинированного или переболевшего, дата его рождения, пол, адрес жительства, страховой номер, полис медицинского страхования и дата формирования документа.