Эксперт оценил вероятность российского ипотечного кризиса

Генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин считает, что ипотечного кризиса в ближайшее время в России не будет. Об этом она рассказал РИА «Новости».

По его словам, в России не очень высокая доля ипотеки в общем объеме кредитования, поэтому в ближайшее время по-настоящему серьезного ипотечного кризиса вряд ли можно ожидать. Лагуткин отметил, что скорее можно говорить об общих финансовых кризисах, способных повлиять на ипотечный рынок.

«При этом даже в период предыдущих кризисов качество ипотечного портфеля оставалось на самом высоком уровне среди прочих видов кредитования», — подчеркнул эксперт. Он добавил, что Россия еще не сталкивалась с реальными ипотечными кризисами, когда резко снижается стоимость залоговой недвижимости.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что для большинства россиян ипотека является единственным доступным способом приобретения жилья и для них предусмотрен целый спектр ипотечных программ.

Греф отметил, что, несмотря на рост цен на первичное и вторичное жилье в прошлом году, доступность жилья для граждан сохраняется в том числе благодаря широкому спектру программ с господдержкой для объектов первичного рынка.