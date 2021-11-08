В Греции антиваксеры платили врачам за физраствор, а получали вакцину

Греческие антиваксеры платили медикам по €400 за укол физраствором, чтобы получить сертификат о вакцинации от Covid-19. Врачи брали деньги, но ставили таким пациентам препарат Pfizer. Об этом сообщает греческий телеканал Mega TV.

Сообщается, что более 100 тыс. человек в Греции получили поддельный сертификат о вакцинации после введения физраствора. Некоторые врачи не стали отказываться от денег, но использовали настоящую вакцину, чтобы избежать неприятностей на работе. В местном МВД подтвердили наличие такой проблемы, отметив, что граждан с поддельными сертификатами менее 100 тыс.

Теперь некоторые граждане столкнулись со сложной юридической и социальной проблемой, ведь они получили вакцину против своей воли. «Обманутые пациенты» могут написать заявление на врачей за медицинскую услугу, оказанную без согласия. Правда, перед этим им придется признать факт дачи взятки, за который грозит серьезное наказание.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор направил в свои территориальные органы письмо c требованием сообщать в силовые структуры о гражданах, которые принимают участие в информационных кампаниях по противодействию вакцинации от COVID-19 в России.