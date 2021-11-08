Молодая супруга шеф-повара Константина Ивлева ждет первенца

Молодая супруга широко известного медийного шеф-повара Константина Ивлева официально объявила о беременности в интервью изданию «7Дней». Через несколько месяцев известный повар станет отцом в третий раз.

29-летняя Валерия Куденкова официально подтвердила слухи, которые ходили о пополнении в их семье. Девушка рассказала, что через несколько месяцев она впервые станет мамой. Она добавила, что очень ждет появления на свет малыша.

«Мне почти 30 лет, и этот малыш станет для нас очень долгожданным ребенком. Он будет расти окруженным любовью, да и уже сейчас он окружен. По-другому и не может быть в семье, где любовью наполнено абсолютно все», - прокомментировала беременность Куденкова журналистам.

Она добавила, что чувствует себе отлично.