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У офиса КПРФ в Москве решили помянуть лося, которого нашли в машине Рашкина

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Неизвестные принесли к офису КПРФ в Москве траурный венок, «портрет» лося с черной лентой, гвоздики и свечи. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что это произошло на девятый день после убийства животного, тушу которого обнаружили в автомобиле депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

29 октября стало известно, что Рашкина задержали с убитым лосем в Саратовской области, где запрещена охота. Депутат рассказал, что они с приятелем нашли тушу животного в лесу, решили забрать ее и разделить. При этом он подчеркнул, что осознавал незаконность своих действий, но, тем не менее, решил присвоить находку.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил провести расследование инцидента первому заместителю представителя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрию Синельщикову, который в интервью «Газете.Ru» выразил мнение, что Рашкина могли подставить.

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