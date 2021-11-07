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Депутат Гильмутдинов рассказал, как нормализовать ситуацию с мигрантами в России

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В России необходимо усовершенствовать систему работы с мигрантами, которые приезжают в Россию на заработки, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. Депутат призвал не связывать участившиеся конфликты, в которых были замешаны приезжие, с национальными вопросами, а обратить внимание на правовые аспекты столкновений.

«Это не межнациональные конфликты, а конфликты с приезжими мигрантами, которых мы сами же приглашаем. Тема очень тонкая и очень серьезная, поэтому не стоит уводить ее в область межнациональных отношений. Есть нарушения закона со стороны иностранных граждан, которые приехали сюда работать. <…> Просто надо в этой системе еще раз навести порядок», — сказал он.

Депутат напомнил, что мигрантов приглашают в Россию «по квотам», но есть и такие, кто приезжает нелегально.

«Этого, конечно, быть не должно. Для этого есть МВД, которое совместно с другими органами должно выявлять [нелегальных приезжих] и отправлять обратно, а также пресекать деятельность тех, кто занимается организацией нелегального въезда. Этим, в том числе, занимаются наши с вами сограждане, которые проживают в России», — сказал Гильмутдинов.

Политик подчеркнул, что в настоящее время уже ведется работа по отслеживанию «качества» приезжающих мигрантов, которую надо продолжать.

«Мы должны понимать, кто к нам приезжает, с каким багажом знаний языка, истории, законов. В Киргизии, в Узбекистане, в Таджикистане надо заключать соглашения с государственными органами власти и создавать центры, которые бы тщательным образом отбирали всех приезжих граждан в рамках квот. В ряде стран такие центры уже создаются. Это позволит нам серьезно поработать над качеством приезжающих мигрантов, в первую очередь трудовых, чтобы уже на начальном этапе понимать, кого мы приглашаем. Если мы развернем такую работу по полной программе, то подобных инцидентов будет намного меньше», — заявил Гильмутдинов.

Депутат отметил, что сейчас в России не уделяется достаточно внимания адаптации мигрантов, так как для этого не существует специального органа власти.

«Необходимо серьезно подумать над социально-культурной адаптацией иностранных граждан. Мы должны понимать, кто к нам приезжает, какое у них религиозное понимание, какой у них уровень образования и в какие они объединяются организации. По сути у нас нет государственного органа, который бы на федеральном уровне отвечал за работу в области адаптации приезжих. Предприятия и организации берут на работу таких граждан, а чем они занимаются после работы, откуда берут поддельные справки, как учат язык никто не контролирует и глубинно не изучает», — резюмировал Гильмутдинов.

Ранее в подмосковном Домодедово произошла массовая драка с участием местных жителей и мигрантов. В ходе конфликта были также слышны выстрелы. Прокуратура взяла на контроль проверку инцидента.

Накануне в СМИ появилась информация о конфликте в подмосковном Лыткарино, где группа неизвестных, предположительно выходцев с Кавказа, избила мужчину, сделавшего им замечание.

В четверг, 4 ноября, большой общественный резонанс вызвало нападение четырех азербайджанцев на мужчину с ребенком в Новой Москве. В отношении обвиняемых возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего».

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