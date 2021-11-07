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Вирусолог Петр Чумаков выступил за принудительную вакцинацию от COVID-19

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса.

«Это очень непопулярно, конечно, то, что я скажу, но я считаю, что должна быть принудительная вакцинация. Вот могут меня там распять просто. Но я думаю, что [нужно] во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать», — заявил он в эфире «Радио Россия».

Эксперт добавил, что считает абсурдными аргументы антипрививочников.

Также в ходе эфира Чумаков сообщил, что пандемия — это глобальная проблема и невозможно победить коронавирус в отдельно взятой стране.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев выразил мнение, что введение обязательной вакцинации от коронавируса для всех граждан приведет к сокращению числа людей, желающих поставить прививку.

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Коронавирус 2019-nCoV
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