The Hill: НАТО может бросить вызов России, обойдя Конвенцию Монтре

Офицер ВМС США Брайан Харрингтон полагает, что Россию можно лишить доминирования в Черном море с помощью учений в обход конвенции Монтре, сообщил портал The Hill.

По его словам, ракеты «Бастион» и «Калибр» предоставляют России колоссальные силы, которые позволяют ей использовать в Черном море ту же тактику (A2AD — ограничение и воспрещение доступа и маневра), что и КНР в Южно-Китайском море.

Помимо этого, Харрингтон прокомментировал полеты российских истребителей, препятствующих активности сил НАТО в акватории.

«Сопровождение военных кораблей США и НАТО в Черном море российскими военными суднами и ударной авиацией стало общепризнанной нормой», — сказал он.

По мнению эксперта, решением этой проблемы являются военные маневры с применением высокотехнологичных вооружений.

1 ноября пресс-служба Шестого флота Соединенных Штатов сообщила, что флагман шестого флота ВМС США Mount Whitney направляется в Черное море для проведения операций с партнерами по НАТО.

Спустя два дня американское командование направило в регион танкер-заправщик John Lenthal, который, согласно официальным данным, также будет принимать участие в натовских маневрах.