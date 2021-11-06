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Напавшие на отца с ребенком в Новой Москве приезжие были разнорабочими

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Приезжие, напавшие на отца с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве, были официально трудоустроены разнорабочими. Об этом сообщил глава пресс-службы МВД по Москве Владимир Васенин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Трое человек имели официальное место работы. Это категория разнорабочих», — сказал он.

Ранее сообщалось, что четырем задержанным после конфликта в Новой Москве готовятся предъявить обвинения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Их также планируется проверить на причастность к совершению других преступлений. Как сообщили в ведомстве, в рамках расследования были проведены очные ставки и обыски по местам фактического проживания подозреваемых, допрошены очевидцы.

Инцидент произошел в четверг, 4 ноября, в Новых Ватутинках. После взаимных оскорблений в супермаркете четверо мужчин набросились на родителя несмотря на то, что рядом с ним был его четырехлетний сын.

В настоящее время задержаны все четверо подозреваемых. По словам адвоката задержанных, его подзащитные защищались, а не нападали.

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