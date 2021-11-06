Жириновский посоветовал россиянам чаще ходить в туалет

Депутат Государственной думы России, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости как можно чаще ходить в туалет, по потребности. Об этом он рассказал в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Надо – пять раз помочишься, десять, двенадцать. <…> Так надо, чтобы все знали! Я всем советую, кто нас слышит, в туалет ходить по потребности. Хоть каждый час! Некоторые, да нет, три раза в день достаточно. Да не вам решать, сколько раз в день ходить. Ваш организм требует – идите! Как питание: проголодался – иди покушай», — заявил Жириновский.

Он добавил, что ходить в туалет необходимо «по потребности».

Ранее Жириновский заявил, что государство должно выкупать детей у тех женщин, которые планируют делать аборт. По его словам, можно «закрыть все проблемы с женщинами», если предложить тем, кто не может родить и планирует «избавиться» от ребенка, «первый семейный капитал».

Парламентарий отметил хорошую работу Государственной думы седьмого созыва в области защиты прав женщин и детей, так как теперь на каждого ребенка государство выделяет матерям до 10 тыс. руб.