В соцсетях появилось видео избиения ребенка подростками-спортсменами

В социальных сетях появилось видео, на котором подростки-спортсмены избивают ребенка. Инцидент, как сообщает RT, произошел в городе Советская Гавань в Хабаровском крае.

Местный общественник Сергей Савельев рассказал, что пострадавший мальчик является учеником местной школы №4, а один из обидчиков занимается в секции самбо.

Подростки держали ребенка за руки и били его ногами в лицо. Все происходящее они снимали на камеру. Когда точно это произошло, неизвестно. Официальные ведомства пока не комментируют инцидент.

По данным местных СМИ, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко взяла ситуацию под контроль.

Ранее сообщалось о том, что в Свердловской области подростки избили школьников и сняли нападение на видео. На кадрах видно, как несколько молодых людей бьют ногами своих жертв и прыгают им на головы. Автор видео называет это «красотищей», а девушка за кадром подначивает нападающих.