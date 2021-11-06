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Опубликовано видео нападения неизвестных на жителя Лыткарино

В интернете опубликовано видео нападения неизвестных на жителя в подмосковном Лыткарино. Ролик опубликован в Telegram-канале «RT на русском».

Случай произошел 31 октября на улице Ленина. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестные избивают мужчину в Лыткарино.

В публикации отмечается, что конфликт начался после того, как мужчина сделал толпе замечание. В результате драки пострадали три человека.

Ранее в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области заявили, что по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах избиения мужчины в подмосковном Лыткарино.

«Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК по Московской области Старикову А. Ю. доложить об обстоятельствах нападения на мужчину в городе Лыткарино Московской области, которого жестоко избили несколько мужчин из-за сделанного замечания», — говорится в сообщении.

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