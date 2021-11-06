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Россиянину грозит заключение на Украине за снятие государственного флага

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

На Украине возбудили уголовное дело в отношении гражданина России за снятие государственного флага со здания торгово-развлекательного центра в Виннице. Об этом сообщается на сайте региональной Нацполиции Украины.

«Утром 6 ноября в полицию поступило сообщение, что со здания ТРЦ по улице 600-летия в Виннице неизвестный мужчина снял государственный флаг Украины. Это увидели охранники торгового центра, поэтому злоумышленник начал убегать, выбросив флаг в кусты», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где выяснилось, что 35-летний злоумышленник — гражданин России — находился в состоянии алкогольного опьянения.

Россиянин объяснил, что в Винницкую область приехал навестить родственников, а такие действия совершил из-за спора со знакомым.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Правонарушение карается штрафом или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что украинской школьнице грозит до трех лет тюрьмы за сожжение флага.

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