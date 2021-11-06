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Диетолог назвал продукты, которые ускоряют старение организма

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Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты способны привести к ускоренному старению организма. Об этом пишет URA.ru.

Он подчеркнул, что любая однообразная еда и преобладание в рационе только жареной пищи вызывают старение организма. К этой группе продуктов относятся и сахаросодержащие продукты, изделия с «быстрыми» углеводами, в частности выпечка, картофель и рис, а также с транс-жирами, то есть маргарин, подсолнечное и ряд других масел, богатых Омега-6, отметил врач. По его словам, частое употребление красного мяса и изделий глубокой переработки также негативно влияет на организм.

«Все эти продукты способствуют развитию гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета, опухолей. Чтобы питание защищало от ускоренного старения, оно должно быть максимально разнообразным и минимально жареным», — резюмировал Гинзбург.

Ранее эндокринолог назвала продукты для очищения организма от токсинов.

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