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Ученые из США выяснили, откуда у переболевших COVID-19 «туман в голове»

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Американские ученые сообщили о том, что коронавирус способен инфицировать нейроны головного мозга, проникая через нос, что может объяснять жалобы пациентов на такие симптомы, как «туман в голове» и проблемы с памятью. Об этом сообщает NBC News.

Ученые Калифорнийского национального исследовательского центра приматов и канадского Исследовательского института Ротмана в Торонто провели исследования с макаками-резусами, инфицированными этим вирусом, у них спустя семь дней после заражения SARS-CoV-2 обнаружили последствия инфекции внутри нейронов мозга. Они пришли к выводу, что вирус SARS-CoV-2 может легко попадать в мозг через нос и способен таким образом напрямую поражать нейроны в головном мозге.

Как говорится в исследовании, главным открытием стало то, что нейроны, которые необходимы для нормального функционирования организма, иммунная система не атакует даже в инфицированном состоянии, что может затруднять лечение. Вирус таким образом может перемещаться в мозге и «добраться» до тех его областей, которые связаны с познанием, памятью, эмоциями и настроением.

По мнению специалистов, это объясняет неврологические симптомы у переболевших COVID-19, когда у пациентов, по их словам, возникает «туман в голове» или обнаруживаются проблемы с координацией.

По мнению ученых, такой вариант развития болезни является наиболее опасным.

Ранее британский медик рассказал, как избавиться от «каши в голове» после перенесенного COVID-19.

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