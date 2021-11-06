Задержан четвертый участник нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве

Полиция сообщила о задержании четвертого участника конфликта с отцом и ребенком в Новой Москве. Информация опубликована на сайте МВД Медиа.

Мужчина 2002 года рождения был задержан ночью 6 ноября, в настоящее время он доставлен в территориальное подразделение полиции.

Инцидент произошел в четверг, 4 ноября, в Новых Ватутинках. После взаимных оскорблений в супермаркете четверо мужчин набросились на родителя несмотря на то, что рядом с ним был его сын.

На следующий день были задержаны трое подозреваемых. По словам адвоката задержанных, его подзащитные защищались, а не нападали.

После избиения было возбуждено уголовное дело по статье 213 «Хулиганство», однако председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его по более тяжкой статье.