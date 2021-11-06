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Глава ассоциации бариста Стрельников рассказал, как правильно хранить кофе

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Depositphotos

Основатель Российской ассоциации бариста Николай Стрельников рассказал, в каком виде и в какой емкости лучше хранить кофе. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам эксперта, лучше всего хранить кофе в зернах, так как даже самый хороший молотый кофе быстро окисляется и теряет вкусовые качества.

«Хранить кофе лучше всего, вне всякого сомнения, в зерне, а основной враг зерна — кислород. Он вступает в реакцию с эфирными маслами, содержащимися в зерне, окисляя их», — заявил Стрельников.

В связи с этим он порекомендовал хранить зерна в герметичной упаковке — плотно закрывающейся пачке или стеклянной банке с крышкой. Если банка прозрачная, то ее стоит убрать в кухонный шкаф — кофе не должен храниться на свету.

Специалист уточнил, что кофе не должен храниться в местах ярко выраженным запахом.

По словам Стрельникова, хранить кофе в холодильнике не стоит, а вот замораживать можно.

«При минус 18 кофе в подходящей упаковке, достаточно надежной, чтобы он не намок, может хорошо сохранить свои свойства. Но надо учесть, что размораживать его быстро не следует. Это тоже приведет к ухудшению качества зерна», — заключил бариста.

Ранее ученые рассказали, как глобальное потепление изменит вкус кофе.

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