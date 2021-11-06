Пушков высказался о внесении Галкина в список национальных угроз Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал решение Украины внести российского артиста Максима Галкина в в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

По его словам, Украина — единственная в мире страна, безопасности которой официально «угрожает» Галкин с его пародиями. «Что же это за государство такое, которому даже пародии угрожают», — удивляется Пушков.

3 ноября российского юмориста Максима Галкина внесли в перечень артистов, угрожающих нацбезопасности Украины. Минкульт страны составляет «черный список» по заявкам СБУ. Обычно причиной является пророссийская риторика артистов, посещение ими Крыма. Галкин стал 259-м по счету участником списка.

Украинский Минкульт создал «черный список» артистов в 2015 году. Большинству из них запрещен въезд на территорию страны — как правило, из-за выступления в Крыму, который Киев считает оккупированной Россией территорией. Среди российских знаменитостей, объявленных Украиной угрозами, — Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Наталья Варлей, Валентин Гафт, Валерия, Григорий Лепс и другие.