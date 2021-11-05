За напавших на мужчину с ребенком братьев вступилась мать

Мать задержанных по подозрению в нападении в Новой Москве на Александра Жиловникова и его 4-летнего сына троих братьев в разговоре с «Пятым каналом» вступилась за сыновей.

«Там было три выпивших человека, которые стукнули моего сына по голове бутылкой. Еще ребенок там появился. Вот кто его притащил, это большой вопрос. Мои дети никогда в конфликты и драки не вступали, они даже в школе не дрались», — сказала женщина.

Она добавила, что ее дети не пьют, не курят, по ночным клубам не ходят. По ее словам, им пришлось рано повзрослеть, потому что у их матери проблемы со здоровьем. Женщина подчеркнула, что задержанные родились и выросли в России — «они не откуда-то там прибывшие».

Инцидент произошел в четверг, 4 ноября, в Новых Ватутинках. После взаимных оскорблений в супермаркете четверо мужчин набросились на родителя несмотря на то, что рябом с ним был его сын.

На следующий день были задержаны трое подозреваемых, сотрудники полиции в настоящее время занимаются поисками четвертого.

После избиения было возбуждено уголовное дело по статье 213 «Хулиганство». Затем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его на более тяжкую. статью 317 УК РФ «покущение на убийство».

Ранее один из нападавших назвал причину конфликта. Своей версией произошедшего поделился и Жиловников.