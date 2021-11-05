Начальник депздрава ЕАО: без медицинской помощи не останется ни один пациент

Начальник департамента здравоохранения Еврейской автономной области (ЕАО) Андрей Лебедев высказался после появления информации о том, что персонал скорой медицинской помощи города Облучье, расположенного в регионе, уволился, причиной стал отказ привиться против коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в комментарии, поступившем «Газете.Ru».

По словам чиновника, в распоряжении ЕАО достаточное количество койко-мест, а также средств индивидуальной защиты для медперсонала и препаратов для лечения заболевших. Он уточнил, что станция скорой помощи в Облученском районе обслуживает 25 тыс. человек.

«Без медицинской помощи не останется ни один пациент», — заявил Лебедев.

Он добавил, что в настоящее время работникам медицинской сферы важна помощь со стороны местных жителей, которая должна выражаться в решении вакцинироваться.

Ранее ситуацию в регионе и увольнение медперсонала прокомментировали в департаменте информационной политики губернатора и правительства Еврейской АО. Там подчеркнули, что уйти с работы при отсутствии желания вакцинироваться — это законное право. Не согласились вакцинироваться работники двух филиалов «скорой» Облучья и Пашково.