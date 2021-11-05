В Мадриде полицейские застрелили африканца, угрожавшего прохожим ножом

Сотрудники полиции Мадрида ликвидировали выходца из Африки, который угрожал прохожим ножом. Об этом сообщает испанская радиостанция COPE.

По информации журналистов, мужчина, вооруженный большим кухонным ножом, появился возле одной из мадридских поликлиник в 10.00 по местному времени (12.00 по московскому). На место происшествия прибыли сотрудники полиции, одного из которых злоумышленник ранил в руку. После этого полицейские применили огнестрельное оружие и убили его.

COPE отмечает, что погибший приехал в Испанию из Африки, ему было около 35 лет, он жил на улице. За последние шесть месяцев мужчину четыре раза задерживали за нападение. В полиции подчеркнули, что произошедшее — не теракт.

Ранее не менее 15 человек пострадали в результате нападения на пассажиров поезда в городе Тефу (префектура Токио). Мужчина начал размахивать ножом в поезде, после чего разлил горючую жидкость и поджег ее. Полицейские задержали нападавшего на месте происшествия, сопротивления при задержании он не оказывал.