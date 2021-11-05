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Рошаль отреагировал на отказ медиков из ЕАО помогать пациентам в знак протеста

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль назвал недопустимым отказ медицинских работников от оказания помощи пациентам в знак протеста. Так он прокомментировал увольнение коллектива скорой помощи города Облучье в Еврейской автономной области, сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что «дефицит кадров, машин, перегрузки и невысокая оплата работы» действительно «не выдерживают критики».

«Но ставить под удар пациентов и не оказывать им помощь — это преступление, которое не может найти оправдание. У нас есть иные формы несогласия», — приводит агентство слова Рошаля.

Ранее стало известно, что в Облучье работники «скорой» уволились, не захотев прививаться от COVID-19. Впоследствии уволились еще 12 сотрудников «скорой» в селе Пашково ЕАО.

По словам главного врача местной подстанции скорой помощи Владислава Когана, сотрудники объяснили свой поступок тем, что постоянно работают в «ковидном» госпитале и никто еще не заболел.

Власти региона заявили, что у работников есть «законное право освободить занимаемую должность при отсутствии желания вакцинироваться от коронавируса», и уточнили, что «ни о каких «27 врачах в Облучье» не может быть и речи», а среди написавших заявления по-прежнему сотрудники только двух бригад.

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